الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا
سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، متجهاً لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011، مدعوماً بالمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد الرهانات على خفض معدلات الفائدة.
وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3863.90 دولاراً للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 3893.50 دولاراً.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 46.95 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8% مسجلاً 1259.02 دولار.
