الذهب ينخفض دون 4000 دولار

الذهب ينخفض دون 4000 دولارانخفضت أسعار الذهب إلى أقل من 4000 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الثلاثاء ، إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 3992.23 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 4001.40 دولار للأوقية.

واستقر الدولار وحام بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، ولكن رئيسه جيروم باول قال إن الإقدام على خفض آخر في 2025 "ليس أمرا مفروغا منه".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.60 دولار، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1430.31 دولار.