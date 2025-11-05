الأسهم الأوروبية في أدنى مستوى

الأسهم الأوروبية في أدنى مستوىتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم مع استمرار ارتفاع تقييمات الأسهم في إثارة قلق المستثمرين عالميا، فيما هبط سهم نوفو نورديسك بعد أن أصدرت شركة الأدوية توقعات سلبية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمائة ليصل إلى 568.10 نقطة، ليتداول عند مستويات لم يشهدها منذ 17 أكتوبر للجلسة الثانية على التوالي.

وخسرت أسهم التكنولوجيا، التي كانت بين أكبر الخاسرين بين القطاعات، 1.3 بالمائة. وارتفعت الأسهم التي عادة ما ينظر إليها على أنها ملاذات آمنة مثل الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا.

وعادت مخاوف التقييم إلى الواجهة هذا الأسبوع في وول ستريت والأسواق الآسيوية التي حققت ارتفاعات قياسية خلال العام، مدفوعة أساسا بالحماس للذكاء الاصطناعي. وتفاقمت هذه المخاوف بعد تحذيرات من بنوك أمريكية كبيرة أمس الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، كانت نتائج الأعمال أيضا محور التركيز في مختلف أنحاء أوروبا.

وانخفض سهم نوفو نورديسكاثنين بالمائة في تعاملات متقلبة بعد أن خفضت شركة ويجوفي توقعات أرباح العام بأكمله في ضربة مبكرة للرئيس التنفيذي الجديد لشركة الأدوية الدنماركية وسط حملة إعادة هيكلة واسعة لاستعادة حصتها في سوق أدوية علاج السمنة التي تشهد منافسة شرسة.

وأعلنت شركة فيستاس المتخصصة في صناعة توربينات الرياح عن أرباح تشغيلية في الربع الثالث تفوق التوقعات، مما أدى إلى صعود أسهم الشركة 10 بالمائة.