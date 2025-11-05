بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 42.20 نقطة، أي ما يعادل 0.47 في المئة، ليبلغ مستوى 8916.53 نقطة.

وتم تداول 651.7 مليون سهم، عبر 31273 صفقة نقدية بقيمة 116.6 مليون دينار كويتي (نحو 355.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 37.83 نقطة، أي 0.44 في المئة، ليبلغ مستوى 8495.40 نقطة، من خلال تداول 473.8 مليون سهم عبر 21376 صفقة نقدية بقيمة 59.6 مليون دينار (نحو 182.3 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول بـ 45.38 نقطة، أي نسبة 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 9462.17 نقطة من خلال تداول 177.9 مليون سهم عبر 9897 صفقة بقيمة 57 مليون دينار (نحو 174.4 مليون دولار).. وفقد مؤشر (رئيسي 50)، 63.89 نقطة، أو 0.74 في المئة، ليبلغ مستوى 8626.07 نقطة من خلال تداول 182.8 مليون سهم عبر 10753 صفقة نقدية بقيمة 28.6 مليون دينار (نحو 87.5 مليون دولار).