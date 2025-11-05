ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياًارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز أيضا على بيانات أمريكية خاصة عن الوظائف بحثا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3961.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع بأكثر من 1.5 بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3970.10 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4381.21 دولار في 20 أكتوبر، ولكنه انخفض بنحو 10 بالمئة منذ ذلك الحين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 47.68 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1537.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1394.75 دولار.