بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 3.32 نقطة، أي نسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8913.21 نقطة.

وتم تداول 396.9 مليون سهم، عبر 24971 صفقة نقدية بقيمة 98.9 مليون دينار كويتي (نحو 302.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ 17.94 نقطة، أي ما يعادل 0.21 في المئة، ليبلغ مستوى 8477.46 نقطة، من خلال تداول 251.6 مليون سهم عبر 15474 صفقة نقدية بقيمة 40.5 مليون دينار (نحو 123.5 مليون دولار).. فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 0.17 نقطة ليبلغ مستوى 9462.34 نقطة، من خلال تداول 145.2 مليون سهم عبر 9497 صفقة بقيمة 58.4 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار).

كما كسب مؤشر (رئيسي 50)، 37.62 نقطة، أي نسبة 0.44 في المئة، ليبلغ مستوى 8663.69 نقطة من خلال تداول 124.7 مليون سهم عبر 8339 صفقة نقدية بقيمة 25.4 مليون دينار (نحو 77.7 مليون دولار).