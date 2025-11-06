انتخاب هيئة رئاسة قطاع المواد الزراعية بصنعاء

انتخاب هيئة رئاسة قطاع المواد الزراعية بصنعاءنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، أكبر عملية انتخابات تمت لقطاع تجار ومستوردي ومصدري ومصنعي المواد الزراعية بمشاركة نحو 600 ناخب من أعضاء القطاع في انتخاب مباشر وأخر عبر تطبيق "الزوم" لهيئة رئاسة القطاع والتي تنافس عليها 15 مرشحا.

أسفرت الانتخابات التي أشرف عليها الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الغرفة ونظمتها إدارة القطاعات بمشاركة الإدارة المختصة عن انتخاب المهندس: (وليد محمد حسين السري رئيسًا للقطاع) في اقتراع وُصف بأنه الأهم والأكثر تنافسية في القطاع الخاص لهذا العام، والأكبر الذي تشهده الغرفة منذ عقدين من الزمن.

جاء الإعلان عن النتائج النهائية بعد عملية فرز دقيقة استمرت حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت صنعاء، وشهدت العملية مشاركة مندوب من وزارت الاقتصاد والزراعة ومندوبي المرشحين لضمان سلامة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

كما كشف إعلان النتائج، الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وأعلنه أنور محمد الحسيني عضو مجلس الإدارة والذي نفذ عملية التسيير لمرحلتي الاقتراع والفرز والنتائج في مؤتمر صحافي في الغرفة عقب العملية الانتخابية عن الفائزين السبعة بعضوية الهيئة الإدارية للقطاع، وهم:

١. نايف ضيف الله يحيى منجي: نائباً أول.

٢. أحمد صالح أحمد دغسان: نائباً ثانياً.

٣. يحيى مصلح صالح القحم: نائباً ثالثاً.

٤. توفيق عبد الكريم محمد المسوري: مقرراً للقطاع.

فيما حل كل من:

ربيع عبد الله محمد علي الحاج.

فهمي علي محمد الحاج علي عضوية هيئة رئاسة القطاع.

وقوبلت الانتخابات بترحيب قيادة الغرفة لفاعلية الإقبال والتنظيم اللائق، حيث عبر السري، في تصريح له عقب الفوز، عن سعادته بالأجواء الإيجابية وتعهده بمواصلة مسار إصلاح القطاع وزيادة مساهمته في التنمية الزراعية.