تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن قلصت بياناتُ وظائفٍ أمريكيةٌ جاءت أقوى من التقديرات من توقّعاتِ قيام مجلسِ الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفضٍ آخرَ لأسعار الفائدة في ديسمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمائة إلى 3971.08 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 3979.70 دولار للأوقية.

وتماسك الدولار عند أقل بقليل من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي وصل إليه في الجلسة السابقة، وسط تزايد الإقبال على الأصول الأعلى في المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضةُ في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 47.77 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 1549.21 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1408.74 دولار.