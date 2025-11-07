تراجع أسعار الغذاء عالمياً

تراجع أسعار الغذاء عالمياًأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تراجع أسعار السلع الغذائية العالمية خلال أكتوبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بوفرة المعروض العالمي من المنتجات الزراعية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، الصادر اليوم الجمعة، أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة تضم أبرز السلع الغذائية، سجل 126.4 نقطة في أكتوبر، مقابل 128.5 نقطة في سبتمبر بعد التعديل، منخفضا بنسبة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنحو 21.1 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي سجله المؤشر في مارس عام 2022.

وأشارت الفاو إلى أن المؤشر كان قد بلغ في يوليو الماضي أعلى مستوى له في عامين، قبل أن يستقر في أغسطس ثم يتراجع في سبتمبر نتيجة انخفاض أسعار السكر، وهو الاتجاه الذي استمر في أكتوبر حيث تراجع مؤشر أسعار السكر بنسبة 5.3 بالمئة ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2020، بفعل الإنتاج القوي في البرازيل وتوقعات بزيادة الإمدادات من تايلاند والهند، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام.

كما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الحليب المجفف والزبدة مع زيادة المعروض من صادرات الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

فيما هبط مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2 بالمئة بعد ثمانية أشهر من الارتفاعات المتواصلة، متأثرا بانخفاض أسعار لحوم الخنازير والدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار ارتفاعها بدعم من الطلب العالمي القوي.

في المقابل، سجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2022.

وفي تقرير منفصل، توقعت المنظمة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب خلال عام 2025 مستوى قياسيا قدره 2.99 مليار طن، مرتفعا عن توقعات الشهر الماضي البالغة 2.971 مليار طن، ما يعكس زيادة بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بعام 2024.

ورجحت الفاو أن يشهد إنتاج الذرة والأرز مستويات غير مسبوقة مدعوما بتحسن الظروف الزراعية في عدد من المناطق المنتجة.