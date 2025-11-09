انخفاض بورصة الكويت

انخفاض بورصة الكويتأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 49.28 نقطة، ليبلغ مستوى 8884.72 نقطة، بنسبة انخفاض 0.32 في المئة.

وتم تداول 491.2 مليون سهم عبر 2410 صفقات نقدية بقيمة 88.269 مليون دينار (269.9 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 91.27 نقطة، ليبلغ مستوى 8386.19 نقطة، بنسبة انخفاض 1.08 في المئة، من خلال تداول 342.5 مليون سهم عبر 16605 صفقات نقدية بقيمة 37.113 مليون دينار نحو (113.9 مليون دولار أمريكي).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.22 نقطة، ليبلغ مستوى 9448.12 نقطة، بنسبة انخفاض 0.15 في المئة، من خلال تداول 148.9 مليون سهم عبر 7555 صفقة نقدية بقيمة 50.9 مليون دينار (نحو 156.0 مليون دولار أمريكي).

وفي موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 91.89 نقطة، ليبلغ مستوى 8571.80 نقطة، بنسبة انخفاض 1.06 في المئة، من خلال تداول 114.6 مليون سهم عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار (نحو 56.6 مليون دولار).