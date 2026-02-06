استقرار أسهم أوروبا

استقرار أسهم أوروبااستقرت أسهم أوروبا ​اليوم، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

ولم يشهد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 تغيرًا ليستقر عند 618.25 نقطة قرب المستوى القياسي الذي سجله أمس الأربعاء.

وهيمنت نتائج أعمال قطاعي البنوك وشركات الموارد على أداء الأسواق الأوروبية اليوم، حيث قفز سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" بنسبة 4.1 بالمائة بعد إعلان أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول عن أرباح فاقت التوقعات خلال الربع الرابع.

في المقابل، تراجع سهم مجموعة بي.بي.في.إيه المصرفية بنحو 4 بالمائة، ما شكل ضغطًا على المؤشر الإسباني إيبكس، رغم إعلان البنك عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الرابع.

كما انخفض سهم شركة شل بنسبة 1.6 بالمائة، بعدما جاءت أرباح شركة النفط البريطانية الكبرى في الربع الرابع دون توقعات الأسواق.

وعلى صعيد متصل، عوض مؤشر "التكنولوجيا الأوروبي" الانخفاضات ​الأوسع نطاقًا، مرتفعًا بنحو 2 بالمائة، ليواصل تعافيه من التراجع الذي شهده في وقت سابق من الأسبوع.