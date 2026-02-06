مؤسسة حياة كريمة تفوز بجائزة دبى الدولية وتتوجه بالشكر للرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 01:27 صباحاً - أعربت مؤسسة "حياة كريمة" عن فخرها واعتزازها الشديد بإعلان فوز المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وذلك في فئة تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، والتي تم تسلمها على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في مدينة دبي.

وبهذه المناسبة التاريخية ترفع مؤسسة "حياة كريمة" أسمى آيات الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والداعم الأول والمُلهم لهذه المبادرة التي تعد الأضخم من نوعها في تاريخ مصر الحديث. إن رؤية سيادته وإيمانه بحق المواطن المصري في حياة كريمة كانت هي القوة الدافعة والمحرك الرئيسي لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس يغير وجه الحياة في آلاف القرى المصرية.

وتؤكد المؤسسة على اعتزازها البالغ بكونها عضواً فاعلاً في اللجنة التيسيرية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث عملت جنباً إلى جنب مع كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق التكامل بين العمل الحكومي والمجتمعي. إن هذا التكريم الدولي ليس مجرد جائزة بل هو شهادة ثقة عالمية في قدرة المؤسسات المصرية على التخطيط والتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية للاستدامة.

لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضع مصر دائماً في مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية والحضرية.

كما تتوجه المؤسسة بالشكر والتقدير إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات والأجهزة المعاونة والقوات المسلحة، ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، والمتطوعين الأوفياء. إن نجاح "حياة كريمة" هو نتاج "سمفونية عمل وطنية تكاتفت فيها سواعد الجميع من أجل هدف واحد؛ وهو الارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري وتوفير بنية تحتية عصرية تليق بالجمهورية الجديدة.

وفي هذا الصدد تعاهد مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري والقيادة السياسية على مواصلة العمل الدؤوب وبذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة التنمية مستلهمة من هذا التكريم طاقة جديدة.