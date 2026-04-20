محامى ضياء العوضى يؤكد وفاته رسمياً ويكشف تفاصيل الاتصال الأخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 01:23 صباحاً - أعلن المحامي الخاص للدكتور ضياء العوضي، في مقطع فيديو سادته أجواء الحزن، عن تأكيد خبر وفاة موكله رسمياً، منهياً بذلك حالة الجدل والشكوك التي صاحبت اختفاءه خلال الأسبوع الماضي.

اتصال رسمي من السفارة يحسم الجدل

كشف محامي الدكتور ضياء العوضي أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من السفير حداد الجوهري، الذي أكد له بشكل قاطع نبأ الوفاة، وأبدى المحامي صدمته الكبيرة من الخبر، مشيراً إلى أنه كان يمني النفس بتكذيب الشائعات، إلا أن التأكيد جاء من جهة رسمية لا يدع مجالاً للشك.

غموض حول أسباب الوفاة وتوقيتها

وأشار المحامي إلى أن ملابسات الوفاة لا تزال تكتنفها حالة من الغموض، حيث لم يتم إبلاغه حتى الآن بالسبب الحقيقي للوفاة أو التوقيت الدقيق الذي حدثت فيه، وأكد أن هناك "حلقة مفقودة" في الموضوع، مشدداً على أن الجهات المعنية ستعمل على كشف الحقيقة كاملة للوقوف على أسباب رحيل الدكتور ضياء.

ترتيبات الدفن.. بين الإمارات ومصر

وعن الخطوات القادمة، أوضح المحامي أنه سيكون متواجداً غداً لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالجثمان. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة وأسرة الفقيد لتحديد ما إذا كان سيتم الدفن في دولة الإمارات العربية المتحدة أو نقل الجثمان ليدفن في مسقط رأسه بجمهورية مصر العربية.

نعي مؤثر: "رحل الرجل الزاهد"

نعى المحامي موكله بكلمات مؤثرة، واصفاً إياه بـ "الأخ العزيز" والشخصية شديدة الاحترام. وأكد أن الدكتور ضياء لم يكن يسعى يوماً لمنصب أو شهرة أو مال، بل كان يكرس حياته لعمله وإنسانيته، مطالباً محبيه ومتابعيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته وأطفاله بالصبر على هذا الفقد الأليم.