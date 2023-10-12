انت الان تتابع خبر سر الرشاقة الذي عجزت عن ايجاده جميع الخليجيات تفضحه فنانة مشهورة وتعطي الخطوات بالتفصيل... اتبعيها وقولي وداعا لتكميم المعدة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أجابت الفنانة عبير أحمد على سؤال الجمهور حول سر حفاظها الدائم على رشاقتها.

وقالت عبير أن هذا السر يعود إلى إتباعها نظام غذائي متوازن وصحي منذ سنوات.

وأضافت عبير أن أهم ما يميز نظامها الغذائي هو عدم الإفراط في تناول الطعام، وتجنب تناول وجبة العشاء.

وأشارت إلى أنها تمتنع عن تناول الدهون والنشويات تماماً، ولكن نظامها الغذائي تضمن السكريات التي أكدت أنها تتناول كميات قليلة منها بسبب الكورتيزون الذي يعلي رغبتها في بعض التحلية.

وتابعت عبير قائلة: “سر رشاقتي إني مو قاعدة اكل طول الوقت، كميات معتدلة تقترب من القليلة ما أتعشى وما في نشويات وما في دهون”.وتابعت عبير قائلة: “سر رشاقتي إني مو قاعدة اكل طول الوقت، كميات معتدلة تقترب من القليلة ما أتعشى وما في نشويات وما في دهون”.

وعن إضافة السكريات لنظامها الغذائي قالت: “سكريات بكميات قليلة لأني أخذ كورتيزون فأحس إني أبغي بعض التحلية ولكن كمية قليلة جداً”.

وانهالت التعليقات على تصريحات عبير أحمد ما بين المؤيد والمعارض لحديثها.