اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة روما ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 09:29 مساءً - يستعد نادي روما لاستضافة نظيره نادي بيزا مساء اليوم الجمعة، الموافق 10 أبريل 2026، على أرضية ملعب "الأولمبيكو". وتأتي هذه المواجهة القوية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وضع روما وبيزا قبل اللقاء

يدخل نادي روما المباراة وهو يسعى لتحسين نتائجه، حيث حقق الفريق فوزاً واحداً وتعادلاً، مقابل 3 هزائم في آخر 5 لقاءات خاضها.

ويطمح ذئاب العاصمة لرد الاعتبار بعد هزيمة لقاء الذهاب التي انتهت لصالح بيزا بنتيجة (1 - 0).

من جانبه، يدخل نادي بيزا المواجهة بوضعية صعبة، إذ سجل الفريق فوزاً واحداً فقط مقابل 4 هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة.

ويأمل بيزا في الخروج بنتيجة إيجابية من قلب العاصمة لتكرار تفوقه على روما والهروب من مراكز المتأخرة.

موعد مباراة روما ضد بيزا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتولى الحكم إرمانو فيليسياني مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد بيزا

أبخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة مباشرة عبر القنوات التالية: