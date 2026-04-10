هنا الزاهد ضمن أجمل 100 وجه في العالم 2026 كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026 التي تنظمها مؤسسة TC Candl إقرأ المزيد

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026، التي تنظمها مؤسسة TC Candler سنويًا، معربة عن سعادتها بهذا الترشيح، وذلك بالتزامن مع زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

شاركت هنا الزاهد متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها بمنصة انستغرام، صورة تكشف ترشيحها ضمن القائمة، مؤكدة: “فخورة وسعيدة بترشيحي لأجمل 100 وجه في العالم”.

وتضم قائمة 2026 عددًا من أبرز نجوم العالم في مجالات الفن والغناء، من بينهم: سيلينا غوميز، تايلور سويفت، إيما ستون، سيدني سويني، ومارغوت روبي، وغيرهم.

كما شهدت القائمة حضورًا عربيًا مميزًا، حيث ضمت: هنا الزاهد، بيسان إسماعيل، وستيفاني عطالله، في تأكيد على تصاعد حضور النجمات العربيات عالميًا.

كما ضمت القائمة من الرجال النجم التونسي ظافر العابدين.

يعكس هذا الترشيح استمرار بروز الأسماء العربية في قائمة "TC Candler"، حيث شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدد من النجمات، من بينهن: مي عمر، هيفاء وهبي، وعد، إلين سليمان، هايدي موسى، وسلمى أبو ضيف التي جاءت ضمن قائمة عام 2025.