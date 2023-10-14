هكذا دعمت روجينا القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة روجينا القضية الفلسطينية من خلال أستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".

وكتبت روجينا: “اللهم لطفك بأهل فلسطين”، فيما لاقت ردود فعل داعمة من قبل الجمهور الذي عبر عن استيائه ازاء استمرار القصف على غزة.

دعم النجوم

قام عدد من نجوم الفن في الوطن العربي بدعم القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقام الفنان ميدو عادل مؤخرًا بأعلان دعمه للقضية الفلسطينية، والحركة التي حققها الشعب الفلسطيني “طوفان الأقصى”، من خلال صور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وقام ميدو عادل بنشر مجموعة من الصور لموقع فلسطين على الخريطة بالإضافة لعلم فلسطين ومجموع من محافظاتها عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "يارب احفظ اهالينا في فلسطين وغزة.. علموا أولادكم يعني ايه فلسطين".

كما قام ميدو عادل بتغير الصورة الشخصية له عبر حساباته الشخصية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقًا: "انا مصري وقلبي فلسطيني".

ودعمت أيضًا الفنانة إيمي سمير غانم القضية الفلسطينية وشاركت جمهورها بمجموعة من الصور التي تعبر عن حال غزة الآن خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيها: "اللهم كن لفلسطين عونًا،اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء،لهم فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، اللهم أنصر ضعفهم فإن ليس لهم سواك".

دعمت الفنانة هنا الزاهد القضية الفلسطينية من خلال صورة قامت بنشرها ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "، وكتبت:" يارب احميهم وانصرهم وطمنا عليهم لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل".

بكل حزن وآسى عبرت النجمة منه فضالي عن وضع الحالى بما تمر به سكان فلسطين من أوضاع صعبة وظلم وطغيان من قبل الكيان الصهيوني، حيث شاركت "منه" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه: "يا رب بحق نهار الجمعة ينصر أهل فلسطين وشعبها ويحمي غزة ويعم السلام والحرية من الاحتلال".



وأضافت: "فلسطين في القلب ودمكم ودموع أولادكم وأهلكم غالية، ياريت كان بايدي حاجه اعملها لأني بجد مقهورة".