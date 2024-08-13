نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يروج لمسلسله الجديد "عمر أفندي"..صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد حاتم، لأحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل إسم "عمر أفندي"، ومن المقرر طرحه يوم 18 أغسطس الجاري، على منصة شاهد وقناة ON، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حاتم" صورة من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلا: "تفتكروا عمر أفندي غنالهم ايه، اللي هيجاوب صح هحسبهاله غلط، كل الحب".



أحداث مسلسل "عمر أفندي"

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن.

أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

آخر أعمال أحمد حاتم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم الفنية، هو مشاركته في فيلم “السرب”، الذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

أبطال وصناع فيلم “السرب”



وشارك في بطولة فيلم “السرب” نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.