نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يستفتي جمهوره عن مسلسل عمر أفندي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد حاتم جمهوره بصور له من مسلسله الجديد “عمر أفندي” يروج للمسلسل من خلاله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “حاتم” على الصور قائلا:" بقولكوا ايه عمرو أفندي اسمه الحقيقي ايه.. عمر أفندي هيبدأ يوم ١٨/٨ على شاهد وأون ان شاء الله يارب يعجبكم".

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

آخر أعمال أحمد حاتم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم الفنية، هو مشاركته في فيلم “السرب”، الذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرًا ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.



أبطال وصناع فيلم “السرب”



وشارك في بطولة فيلم “السرب” نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

أحمد حاتم ودوره في فيلم المنبر

يشار إلى أن أحمد حاتم يجسد دور باحث أكاديمي بفيلم "المنبر" والفليم تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبورية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

ويسلط فيلم "المنبر" الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام.