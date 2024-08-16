أحمد حاتم يروج لأحدث أعماله الدرامية الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان أحمد حاتم عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "عمر أفندي"، حيث شارك "أحمد" جمهوره بصورة من كواليس المسلسل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" بقولكم ايه عمر أفندي اسمه الحقيقي ايه، عمر أفندي هيبدأ يوم الأحد ١٨ أغسطس شاهد واون تي في إن شاء الله يارب يعجبكم".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد حاتم

وفورا من مشاركة المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

أبطال مسلسل عمر أفندي



يشارك في بطولته بجانب عمر أفندي أحمد حاتم، عدد من الفنانين منهم رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي حول 3 شخصيات أساسية هي أحمد حاتم، وتجمعه قصة حب مع آية سماحة، ولكنه يعود بالزمن بطريقة مشوقة تجعله يدخل في غرام رانيا يوسف في الأربعينيات، ليدخل معها في علاقة ويخون آية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

آخر أعمال أحمد حاتم

ينتظر الفنان أحمد حاتم عرض أجدد أعماله الفنية وهو فيلم الملحد.