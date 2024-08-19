نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يقرر السفر عبر الزمن مرة أخرى..ملخص الحلقة 2 من عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل عمر أفندي لـ أحمد حاتم وتصدر المسلسل التريند بعد حلقتين من عرضه كما أشاد به عدد من كبير من الجمهور.



تفاصيل الحلقة الثانية من عمر أفندي

تبدأ أحداث الحلقة باستيقاظ أحمد حاتم في بيت مصطفى أبو سريع” والذي أنقذه بعد إصابته برصاصة من الإنجليز، ويكون بيته في ببنسيون دلال “رانيا يوسف” وابنتها زينات “آية سماحة”، وحينما ينزل علي ودياسطي يكتشف علي صورة والده على الحائط وتحاول دلال وزينات معرفة إن كان علي يعرف أي معلومة عنه لأنه زوجها ومختفي منذ فترة، يشعر علي بالصدمة خاصة أنه اكتشف أن زينات هي ابنة والده من زوجته دلال.



ويطلب أحمد حاتم من مصطفى أبو سريع أن يذهب معه إلى بيت الدعارة الذي أتى منه، وبالفعل ينجح في العودة إلى حياته الطبيعية ويحاول إقناع زوجته بما حدث له ولكنها لا تصدقه، وحاول أن يكشف لها عن جرحه ولكن لا يجد له أثرًا، وبدأ في البحث عن ماضي والده ويكتشف أنه رسم صورة لدلال وباعها لصديق له باعتبارها من رسم فنان يهودي في الأربعينيات.

يقرأ أحمد حاتم كثيرًا في فكرة السفر عبر الزمن، ويقرر العودة إلى الأربعينيات من جديد، وتكتشف ماجي ميران عبد الوارث غياب زوجها (أحمد حاتم) فتبحث عنه في المنزل ولكنها لا تجده فتتواصل مع صبري صديقه ويخبرها أن علي عنده ولكنه يعيد يتواصل على رقم علي والذي كان مع ماجي أيضًا ويكشف لها عن كذبته وزاد شك ماجي أن زوجها يخونها.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 10 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.