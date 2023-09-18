نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: أوسوريو لا يصلح لتدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب منتخبات لا يصلح لقيادة فريق، والمدرب يلعب بامكانياته الفنية والتي تصلح لمستويات معينة.

وأوضح أن الفريق الأبيض لم يخوض فترة إعداد ولم يستعد بشكل جيد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، مشيرًا إلى أن (الأسكواد الحالي) للزمالك كان يحتاج إلى عملية تحفيظ لتكتيك أوسوريو، مشيرا إلى أن قائمة الفريق لا تضم سوى 4 لاعبين يصلحون لتمثيل النادي خلال الموسم الجديد.

وقال نصار في تصريحات عبر بوكس توبوكس: "أوسوريو مدرب منتخبات لا يصلح لقيادة فريق، المدرب يلعب بامكانياته الفنية والتي تصلح لمستويات معينة، ومعظم نجاحات المدير الفني الحالي لنادي الزمالك كانت في تدريب المنتخبات، لأنه يقوم باختيار القماشة التي تناسب تكتيكه، ولذلك لا يصلح لتدريب الزمالك".

وأضاف: "لاعبو الزمالك لم يصلوا للفورمة الفنية، وهناك لاعبين لا تصلح للفريق مطلقا، ولا أحد يعرف كيف يلعب الزمالك في المباريات، هناك أوقات أشعر أن 9 لاعبين يتواجدون في مركز واحد، المفترض أنه يلعب وفق لامكانيات اللاعبين".

وواصل: "مستوى اللاعبين في مصر متواضع في العديد من الأندية، ومعظم العناصر ينقصها الكثير لفهم واجبات مراكزهم حتى الموجودين منهم في منتخب مصر، هناك معاناة في بعض المراكز وبشكل واضح، والزمالك حاليا فريق ضعيف بسبب امكانيات لاعبيه".

وزاد: "أرتا سولار خسر قبل ثلاث سنوات من المقاولون العرب بنتيجة كبيرة، وكان من المفترض أن أوسوريو يدرس المنافس عن طريق شرائط الفيديو، أعتقد أن المدرب لم يُذكر المنافس، ولم نشاهد رؤية المدير الفني خلال اللقاء، ولذلك لا بد أن نقول لـ أوسوري (stop)، ولو كان مدحت عبدالهادي ومعه أحمد مجدي يقودون الفريق كان سيكون أفضل للزمالك".

وأكمل نصار: "الزمالك قادر على الفوز بنتيجة كبيرة على أرتا سولار في القاهرة، وعودة فتوح وزيزو ستضيف إلى الفريق قوة بكل تأكيد، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد حتى شهر يناير وبدعم من الجماهير، ويجب البحث عن مدرب جديد يناسب إمكانيات مجموعة اللاعبين الحالية، وأعلم أنه من الصعب رحيله بسبب اللجنة الحالية".

وأضاف: "لاعبي الأهلي والزمالك من المفترض أن يكونوا لاعبين دوليين، مروان عطية مثلا لو لعب 200 سنة في الاتحاد السكندري لن ينضم للمنتخب المصري، لكن بمجرد انضمامه لصفوف الأهلي انضم للمنتخب".

وأتم: "متفائل بوجود استقرار داخل نادي الزمالك، وأي شخص سينجح سندعمه ونقف خلفه".