وداع وداع .. تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:31 مساءً - طرح الفنان تامر عاشور أحدث أغنياته بعنوان “وداع وداع”، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى بأحد شواطئ الساحل الشمالى ضمن موسم حفلات صيف 2024.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور باقة مميزة من أغانيه الذى اشتهر بها، منها: "هاجي على نفسي"، "خليني في حضنك"، "لو ناوي يرجع" "بياعة"، "قولوله سماح"،"مكملناش"، "ذكريات كدابة ، تيجي نتراهن.

وعلى صعيد أخر ، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور ، ضمن مشروع حفلات ليالي مصر ، عن تأجيل الحفل ، ولم تحدد موعدا بديلا .

وقالت الصفحة الرسمية لمشروع ليالي مصر عبر فيسبوك : ‎تم تأجيل حفل الفنان تامر عاشور في ليالي مصر, سنوافيكم بكافة التفاصيل قريباً

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر الحفل، وبيعها بالكامل بعد يومين من طرحها.

ويحيي تامر عاشور، حفلا غنائيا على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 3 سبتمبر 2024 ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

أعمال تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور خلال الأيام المقبلة لطرح أحدث أغانيه بعنوان “وداع وداع”، وتأتي بعد النجاح الكبير الذى حققته آخر أغانيه “هيجيلي موجوع”.

وأغنية “وداع وداع” من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم الذى يعد التعاون الأول بينه وبين الفنان تامر عاشور، وتوزيع عمرو الخضري.

تامر عاشور “هيجيلي موجوع”

من جهة أخرى، تصدرت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور، قائمة الأعلى استماعا على منصة “أنغامى”، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر