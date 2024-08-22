أول رد من حسن شاكوش على شائعات عودته لطليقته

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - نشر مغني المهرجانات حسن شاكوش، مقطع فيديو لايف عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، رد من خلاله على شائعات عودته لطليقته ريم طارق.

ونفى حسن شاكوش، في مقطع الفيديو الشائعات التي ترددت خلال اليومين الماضيين حول عودته لـ ريم طارق، بعد الأزمة التي حدثت بينهما قبل أكثر من عام وانتهت بالطلاق.

وقال حسن شاكوش، في اللايف: «أنا مرجعتش حد، أنا صحيت لقيت كله بيتكلم وأنا مأعلنتش حاجة .. مفيش رجوع خلاص بلوك».

وأوضح حسن شاكوش، أنه سيطرح أغنية جديدة له تحمل اسم "اللي خان"، مؤكدا أنها ليس لها علاقة بطليقته ريم طارق، حتى لا يتم الربط بينها وبين الأزمة.