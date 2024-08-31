نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة الـ11.. مسلسل "عمر أفندي" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل عرض الحلقة الـ 11، التي ينتظرها الجميع، وبسبب الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة الـ10، حيث شهدت محاولات “علي”أحمد حاتم، استرداد الأموال التي أخذها منه شلهوب "محمد رضوان" دون وجه حق بعد سرقة اللوحة المزيفة، وإجباره على إرجاعها إليه مع خصم مبلغ 50 جنيها.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الـ 11، تطور قصة حب دياسطي “مصطفى أبو سريع”، مع فتاة تدعى أحلام، وقع في غرامها بمجرد رؤيتها بالصدفة، وتقدم لخطبتها إلى والدها الذي يرفض هذه الزيجة.



مواعيد عرض مسلسل "عمر أفندي"

ومسلسل "عمر أفندي" يعرض من الأحد إلى الخميس الساعة 4 عصرا عبر منصة "شاهد" و7:30 مساء عبر قناة “ON”.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.





أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.