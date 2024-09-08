نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمر طارق لـ "دوت الخليج الفني": ألبوم "فرق توقيت" يعبر عن مراحل الحزن الخمسة.. ولا أؤمن بالمنافسة في المطلق (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - *إيماني بالجمهور فقط وليس الترند.

*أتابع تعليقات الجمهور على أعمالي وأخوض تجارب مختلفة.

*أغنية “ حجرة ورقة مقص” أكثر أغاني الألبوم التي تأثرت بها نفسيا.

*أحب الأغنية التي تحتوي على كلمة ولحن مختلفين وبها أفكار جديدة.

* أخبرني شخصًا أنه تعرف على خطيبته خلال إحدى حفلاتي وهذا أسعدني.

طرحت الفنانة الشابة سمر طارق أول ألبوماتها الغنائية " فرق توقيت"، والذي تقدمه بعدما خاضت عدة تجارب ناجحة منها مشاركتها في تترات أعمال درامية وأغاني أصلية، حاور دوت الخليج الفني سمر طارق لتكشف عن تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها كمطربة وملحنة ومنتجة لأعمالها ورأيها في وضع السوشيال ميديا حاليا والكثير من التفاصيل الهامة في الصناعة وإلي نص الحوار:-

ماذا عن استقبال الجمهور للاغاني وما هو أكثر تعليق اسعدك بعد طرح الألبوم ؟



كل شخص استقبل الأغاني بشكل مختلف، لأن الالبوم يعبر عن مراحل الحزن الخمسة، وكل شخص شعر بأحاسيس مختلفة في كل مرحلة وكل أغنية، وهذا كان المطلوب، وأكثر ما أسعدني هو تعليقات الجمهور واعترافهم بأن الأغاني أثرت فيهم وجعلتهم يفكرون في كل شيء، وفي حفلة من حفلاتي شخص ما أخبرني أنه تعرف على خطيبته بداخلها، وهذا الموقف كان لطيف بالنسبة لي، فكرة أن المزيكا تحدث تأثيرا في أحد شيء يسعدني بحد ذاته.

في البداية ما سبب تسميتك للألبوم بـ "فرق توقيت "؟

لأن الألبوم يتحدث عن مراحل الحزن الخمسة وهذة المراحل يمكن أن تختلف من شخص لآخر بمعنى أن هناك شخصا يظل في مرحلة الإنكار أسبوعا، شخصا آخر يظل فيها أكثر، وأيضا شخص يظل في المرحلة سنة، ويمكن أن يظل شخصا آخر يوما واحدا، الألبوم يناقش جميع المراحل التي يمر بها الإنسان بدءا من الإنكار وحتى مرحلة التقبل وذلك من ناحية الحالة النفسية والحالة المزاجية، وهذة المراحل بينهما فرق توقيت، لذلك تم تسميته بهذا الإسم.

ألبوم فرق توقيت



الألبوم أخذ وقتا طويلا في تحضيراته.. لماذا ؟ وكيف كانت تحضيراته ؟



بالفعل أخدت وقت طويل في تحضيراته، لأنني أردت أن تكون الفكرة متماسكة من حيث الصوت والصورة، لأن هناك صورة لكل أغنية بالإضافة إلى إستخدام أسلوب الرمزية وكل هذة الأشياء كانت تحتاج لوقت كافي، لكنها كانت رحلة رائعة.



الألبوم ضم 5 أغاني.. ما هي الصعوبات التي واجهتيها أثناء تسجيلهم ؟



لم يكن هناك صعوبات كثيرة ولكن الأمر كان يكمن فكرة الحالة النفسية في المطلق وتحمله للضغط، لكن في النهاية كل الصعوبات يستطيع الإنسان تخطيها

وما هي أكثر أغنية تأثرتِ بها نفسيا ؟

أكثر أغنية تأثرت بها في الألبوم هي "حجرة ورقة مقص".

أغنية “ حجرة ورقة مقص”



ولماذا طرحتي كل أغنية منهما على فترات متباعدة؟



طرحتها على فترات متباعدة، حتى يستطيع الجمهور التفكير والاستماع واستكشاف كل أغنية منهما بشكل جيد.



وما هي خطتك التسويقية في طرح أعمالك بشكل عام ؟



خطتي دائما تكون المحاولة في الوصول لأكبر شريحة من الناس، بالرغم من عدم إيماني بالخطط لأنه عادة لا يحدث ما نخطط له مثل ما نريد، لذلك أحاول ترك هذا الأمر دائما لفريق عملي، فهم يفكرون أفضل مني في ذلك، فأنا تركيزي حاليا على صنع تراكات.

وهل تؤمنين بالترند وجمهور السوشيال ميديا أم ترين أن النجاح الحقيقي للأغنية في الشارع فقط؟

الجمهور جمهور أيا كان في التليفزيون أو بالشارع أو أي مكان، والجمهور هو من يجعل أي أغنية ترند أو يتم استماعها من قبل أكبر عدد من الناس، الإيمان بالجمهور وليس الترند.

وهل تهتمين بشكل عام بالسوشيال ميديا بإستمرار؟



أحاول بقدر الإمكان المتابعة لما يحدث ولكنني لا أكرس وقتي بأكمله لذلك، فمعظم تركيزي يكون داخل الاستديو لعمل تراكات جديدة، أو البحث عن فكرة مختلفة.



أحيانا يتعثر مستمعي أغانيكِ في تدبر كلمات الأغاني.. هل تتابعين هذا الأمر أم لا وبم تفسريه ؟

أحاول دائما متابعة كل تعليقات الجمهور بشأن تساؤلاتهم عن معاني الأغاني وذلك يسعدني للغاية، لأنني أرى أن الفن يجب أن يكون به مساحة واسعة لكل وجهات النظر، والكلمات تكون معتمدة بشكل أكبر على الصور وأن يتخيل المستمع للمشهد كاملا، وأعتقد أن ذلك يجعل الجمهور يتسائل عن المعنى وراء الصورة.

وهل هذا الأمر جعلك تفكرين في تغيير نوعية بعض الأغاني أو الاستايل الخاص بـ سمر ؟

بالطبع وجهات نظر الجمهور تفتح لي طرق كثيرة وأحاول دائما أن لا أتمسك بإتجاه محدد وأخوض تجارب مختلفة وسأظل أخوض تجارب مختلفة في المستقبل، لأن الحياة مملة أحيانا وهذا الاختلاف هو من يكسر الملل.

مؤلفة ومطربة وملحنة لأعمالك هل ذلك يشكل لك صعوبة في بداية مشوارك حتى الآن.. حيث أن كل منهما يحتاج وقت وجهد وتركيز كبير ؟

بالطبع لا، لا يسبب لي صعوبة لأنه يكون لدي حرية أكثر في اختيار الطريقة التي أعمل بها.

ما هي مواصفات الأغاني التي تلمس قلب سمر طارق أو الأغنية التي أعجبتِ بها مؤخرا ؟



أحب الأغنية التي تحتوي على كلمات جيدة ولحن سريع وبها ذكاء واختلاف ومؤخرا لم يعجبني أغنية بعينها، لأنني أستمع لكل الأغاني لكي أستفيد بالتنوع المتواجد بها عقليًا وذهنيًا وشعوريًا.

سمر طارق



وأخيرا هل سمر طارق تؤمن بالمنافسة في الغناء ؟



لا أؤمن بالمنافسة في المطلق إلا في سياق محدد، لو هناك برنامج له شروط محددة وهناك لجنة تحكيم هذا منافسة، لكن ذلك لا يمكن تطبيقه في العام بالنسبة للغناء أو الكتابة.