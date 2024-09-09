تعرف على آخر التطورات الصحية لـ بدرية طلبة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، مما أدى إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ونشرت بدرية طلبة، صورة من داخل إحدى غرف المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" الحمد الله مرارتي اتفقعت وشلتها، شكرًا لكل اللي سأل عليا ربنا يتم شقائي على خير".

آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال بدرية طلبة فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، الذي عُرض في دور العرض السينمائي الفترة الماضية، وتناول والعمل قصة سيدة الأعمال ماجدة التي تتعرض ماجدة للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

فيلم الملكة بطولة هالة صدقي، رانيا يوسف، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سامح عبد العزيز.