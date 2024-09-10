وزير الثقافة يستقبل الفنانة التشكيلية ”مريم وجيه” لعرض أعمالها بمقر الوزارة بالعاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنانة التشكيلية "مريم وجيه"، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هنأها على نجاح معرضها الأول الذي أقيم الشهر الماضي بقاعة "صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية، وهو أول معرض كامل مخصص لفنانة من ذوي الهمم.

خلال اللقاء، أهدت "مريم"، الوزير، لوحتين من أعمالها، وأعرب الدكتور هنو، عن سعادته بالعملين، مؤكدًا أنهما سيزينان مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، ضمن مجموعة مختارة من الأعمال الفنية لكبار الفنانين، مما سيكون إضافة قيمة لهذه المجموعة.

كما حث وزير الثقافة، "مريم"، على المزيد من الإبداع والتميز، وشجعها على المشاركة في الأنشطة الفنية والمعارض التي تنظمها الوزارة.

ضم المعرض الأول للفنانة "مريم"، 55 لوحة فنية متنوعة ما بين: "البورتريهات، المناظر الطبيعية، فن التجريدي"، وهو نتاج خمس سنوات من العمل الدؤوب أثناء، وبعد دراستها الحرة للفنون، حيث درست "مريم"، في أربعة أقسام: "الجرافيك، النحت، الجدارية، والتصوير الزيتي"، وشاركت في العديد من المعارض الدولية والمحلية، بما في ذلك معرض "أولادنا" للفنون التشكيلية، على مدار سبع سنوات متتالية، حيث حصلت على درع الملتقى في دورته الثانية.

إضافة إلى ذلك، فازت "مريم" بجائزة التميز في مسابقة الأزهر الشريف على مدار ثلاث سنوات، وقد أشادت منظمة اليونيسيف بموهبتها الفنية.