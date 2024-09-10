بعد «ساندوتش عيال».. سامح حسين يتعاقد على «برمودا» لـ رمضان 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - تعاقد الفنان سامح حسين على مسلسل جديد بعنوان «برمودا»، المقرر طرحه في رمضان 2025، ويعود من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب استمر 5 سنوات، حيث كان آخر ظهور تلفزيوني له في مسلسل «القبطان عزوز» الجزء الثاني عام 2019.

سامح حسين يتعاقد على برمودا

ونشر سامح حسين صورًا تجمعه بالمنتج أحمد السبكي خلال تعاقده على المسلسل عبر حسابه الشخصى على الـ فيس بوك، أثناء توقيعه العقود وعلق: «ماشاء الله ولا قوة إلا بالله مسلسل برمودا رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله، دعواتكم».

فيلم ساندوتش عيال لـ سامح حسين

وكان الفنان سامح حسين احتفل بنجاح فليمه «ساندوتش عيال» مؤخرًا والذي عاد من خلاله للسينما بعد غياب 3 سنوات، وضم الفيلم بجانب سامح كل من: نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، الطفل يوسف صلاح، الطفل منذر مهران، نور حمزة، زياد الشرقاوي، ومن إخراج هاني حمدي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.