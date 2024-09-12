الليلة.. مؤلف ومخرج مسلسل "عمر أفندي" في ضيافة إنجي علي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المؤلف مصطفى حمدي والمخرج عبدالرحمن أبو غزالة، صناع مسلسل "عمر أفندي"، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة مساءً، ضيوفًا على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشفان خلال اللقاء عن كثير من الأسرار والكواليس حول العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعا بين الجمهور، كما يتحدثان عن مشوارهم الفني وحياتهم الخاصة.



ونشرت الصحفة الرسمية للراديو "نجوم إف إم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:" استنوا النهاردة المؤلف مصطفى حمدي والمخرج عبدالرحمن أبو غزالة في أسرار النجوم مع انجي علي".

منشور راديو “نجوم إف إم”

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.