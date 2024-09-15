بلال صبري ينفذ تعليمات د. خالد عبد الجليل..والتاروت يعود بعد تعديل المشاهد الممنوعة

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ فيلم "التاروت" جمهور السوشيال ميديا بمشاهد إعتبرها البعض جريئة وصادمة، حيث أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين بسبب تصويره نوعًا غير تقليدي من الخيانةإحدى بطلات العمل ظهرت وهي تخون حبيبها في مشهد غريب وغير متوقع، مع الكلب الخاص بها، مما أثار صدمة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا.





أزمات فيلم “التاروت”



الفيلم لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطرق إلى نوع آخر من العلاقات المثيرة للجدل بين السيدات، مما زاد من حدة الإنتقادات والإعتراضات.

وفي تصريح صحفي، أوضح المنتج بلال صبري أن الرقابة تدخلت بعد إنتهاء التصوير وطالبت بإجراء تعديلات على بعض المشاهد المثيرة، وهو ما سيتطلب إعادة تصوير بعض اللقطات وزيادة تكلفة الإنتاج.



ومع ذلك، أكد صبري: "ملتزمون بتعليمات الرقابة، وسنقوم بالتعديلات المطلوبة في أقرب وقت."من جهة أخرى، قررت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، بقيادة الفنانة إسعاد يونس، عرض الفيلم في ليلة رأس السنة، بعد إتفاقها مع المنتج بلال صبري، ليكون واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا الموسم.

أبطال وصناع فيلم “التاروت”





فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

رانيا يوسف وسمية الخشاب ومي سليم

رانيا يوسف