نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أوراق التاروت" يشعل الأجواء ببوستر جديد ومشوق.. والفيلم يترقب عرضه قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أوراق التاروت" عن البوستر الرسمي الذي أثار موجة من الحماس والتشويق بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل بوستر الفيلم



البوستر جاء بتصميم غامض ومثير، حيث تظهر ثلاث شخصيات نسائية من الخلف يقفن أمام يد تمتد من الأرض، في إشارة إلى أحداث الفيلم التي تعد بمزيج من الإثارة والغموض.الفيلم من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويضم نخبة من النجوم المميزين في السينما.



فريق العمل خلف الكواليس يتضمن مهندس الديكور رمسيس سليم، إلى جانب منتج فني أحمد فاروق.



"أوراق التاروت" يعد واحدًا من أكثر الأفلام المرتقبة في الموسم، حيث تتنوع أحداثه بين الإثارة والتشويق، مما يجعل الجمهوريترقب بفارغ الصبر موعد عرضه في صالات السينما.



والفيلم يجمع بين عناصر درامية قوية وقصة غير تقليدية، وهو ما يعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة ومثيرة.

والفيلم يضم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

آخر أعمال سمية الخشاب

وكان آخر اعمال سمية الخشاب هو مسلسل “بـ 100 راجل”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وسماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.