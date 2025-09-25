نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع حديث السوشيال ميديا بإطلالة مميزة ورسالة صباحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة حنان مطاوع الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الساعات الماضية.

حنان مطاوع حديث السوشيال ميديا

وشاركت مطاوع مجموعة صور جديدة بإطلالة أنيقة ولافتة أبرزت ملامحها الجذابة ورشاقتها الملحوظة، وقد تفاعل جمهورها ومتابعوها مع الصور.

تفاعل الجمهور مع إطلالة حنان مطاوع

وحازت عالصور علي إعجاب الكثيرين بشكل واسع مبدين إعجابهم بإطلالتها وتعليقاتهم التي جاءت مليئة بالحب والتقدير، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق على الصور بعبارة قصيرة وبسيطة: «صباح الخير».

آخر أعمال حنان مطاوع

على الصعيد الفني، كانت حنان مطاوع قد قدمت مؤخرًا مسلسل «صفحة بيضا» الذي عُرض مؤخرًا، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة مسلسل «صفحة بيضا»

تدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي مشوّق، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية دكتورة جامعية تجد نفسها متورطة ظلمًا في جريمة قتل، لتدخل في دوامة من الأزمات والمواقف الصعبة التي تغيّر مسار حياتها كليًا، وتكشف عن صراعات إنسانية وقضايا مجتمعية معاصرة.