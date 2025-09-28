نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم الأحد، حفلًا غنائيًا في أبو ظبي بدولة الإمارات، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال تامر عاشور





وكان آخر أعمال تامر عاشور خلال الفترة الماضية ألبوم الغنائي حمل اسم «ياه»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وكان من أبرز أغاني الألبوم أغنية «يوم ما تنسى»، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

ألبوم "ياه"

النجاح الفني لعاشور لم يتوقف عند الحفلات، بل امتد إلى الساحة الغنائية بطرح أحدث ألبوماته الذي يحمل اسم "ياه"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية. الألبوم ضم 12 أغنية متنوعة تعاون فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق فور طرحه صدى واسعًا على السوشيال ميديا، حتى أصبح حديث الجمهور والنقاد على حد سواء.