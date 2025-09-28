نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاروخان يحصد أول جائزة وطنية في مسيرته عن فيلم "Jawan" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكريم طال انتظاره

في لحظة وُصفت بالتاريخية داخل قاعة "Vigyan Bhavan" في نيودلهي، توّج النجم الهندي العالمي شاروخان مسيرته الممتدة لثلاثة عقود بالحصول على أول "جائزة وطنية للسينما – National Film Award"، عن أدائه الاستثنائي في فيلمه الأخير Jawan.

الجائزة التي تعد الأرفع في الهند، سلمتها إليه رئيسة الجمهورية دروبادي مورمو، وسط حضور رسمي وثقافي كبير، لتكتب صفحة جديدة في تاريخ نجم يُلقّب بـ "ملك بوليوود".



شكر وامتنان من النجم العالمي

عقب تسلمه الجائزة، عبّر شاروخان عن امتنانه العميق، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل "أجمل لحظة في حياته المهنية". وأضاف:

"لقد انتظرت هذه اللحظة طويلًا، وهي ثمرة دعم عائلتي وجمهوري وكل من آمن بي طوال رحلتي".



جوري خان: فخر لا يوصف

من جانبها، نشرت جوري خان، زوجة النجم، رسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية، أشادت فيها بتفانيه وعمله الجاد الذي استمر لسنوات، مؤكدة أن نجاحه انعكاس لإصراره وتواضعه، وأعربت عن "فخر العائلة بهذا الإنجاز الذي سيظل محفورًا في ذاكرة السينما الهندية".



"Jawan": نجاح جماهيري قياسي

فيلم Jawan لم يكن مجرد محطة جديدة في مسيرة شاروخان، بل تحول إلى ظاهرة سينمائية.

حقق الفيلم إيرادات تخطت 6.4 مليار روبية، ليصبح من بين أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ بوليوود.

نال إشادة النقاد والجمهور معًا بفضل مزج الأكشن بالدراما الإنسانية والرسائل الاجتماعية.

هذا النجاح الجماهيري عزز مكانة شاروخان كرمز عالمي يتجاوز حدود السينما الهندية.



قيمة الجائزة المالية

على الرغم من ضخامة قيمة الفيلم في شباك التذاكر، فإن الجائزة الوطنية ترافقها مكافأة مالية متواضعة نسبيًا بلغت 200 ألف روبية، جرى تقاسمها مع الممثل فيكرانت ماسي الفائز مناصفة عن دوره في فيلم 12th Fail.



لحظة فارقة في تاريخ بوليوود

حصول شاروخان على أول جائزة وطنية لا يُعد مجرد تكريم فردي، بل هو حدث ثقافي يرسّخ أهمية السينما الهندية عالميًا. ومع تفاعل الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصدر اسم #شاروخان وهاشتاغ #Jawan قوائم الترند في الهند والعالم العربي، لتؤكد أن النجم ما زال قادرًا على خطف الأضواء بعد أكثر من 30 عامًا في القمة.