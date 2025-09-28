عايدة رياض تفجر مفاجآت عن فيلمها الجديد وتشيد بموهبة المنتج الجزائري عبد النور

القاهرة - محمد ابراهيم -

فتحت النجمة الكبيرة عايدة رياض قلبها في حوار خاص لموقع دوت الخليج الفني لتكشف عن تفاصيل تجربتها السينمائية المقبلة في فيلم "الأسير"، الذي يُنتظر أن يكون واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية على الساحة خلال الفترة القادمة.

وأعربت عايدة عن سعادتها بالتحضير للعمل، مؤكدة أنه يحمل في طياته جرأة مختلفة ومفاجآت على مستوى التمثيل والإخراج والإنتاج.

وأشادت عايدة خلال تصريحاتها بالمنتج والممثل الجزائري عبد النور حسن، الذي يخوض من خلال هذا المشروع أولى تجاربه السينمائية في مصر، حيث يجمع بين كونه منتجًا للفيلم وبطله في الوقت ذاته.

وقالت: "عبد النور شخص موهوب ومذاكر الدور كويس جدًا، وهو طول عمره بيشتغل في باريس، وعنده خبرات حياتية وفنية كبيرة، ولازم نشجعه لأنه يستحق الدعم."

وأضافت: "عبد النور عنده كافي ومطعم في الجزائر، لكنه في نفس الوقت شغوف بالفن، وقدّم قبل كده أعمال في فرنسا والجزائر. بصراحة هو نموذج للفنان اللي مش بس عايز يشارك، لكن عايز يقدم إضافة حقيقية للسينما."

وتحدثت عايدة عن المخرج الشاب نور الدين علي، خريج معهد السينما، مؤكدة أنه مخرج أكاديمي يمتلك رؤية سينمائية مختلفة وموهبة مبشرة: "نور شخص موهوب جدًا، وعنده فكر حديث وطريقة إخراج أكاديمية هتضيف للعمل شكل جديد."

وعن تصوير الفيلم، أوضحت عايدة أن العمل لم يدخل مرحلة التنفيذ بعد، قائلة: "إحنا لسه ما بدأناش تصوير الفيلم، هيبدأ آخر أكتوبر وإن شاء الله يكون بداية قوية، وأنا نفسي أسافر الجزائر قريب عشان عندي مشاركة في مهرجان هناك."

الجدير بالذكر أن الفيلم يضم إلى جانب عايدة رياض كوكبة من النجوم الكبار، على رأسهم نجوى فؤاد التي تعود للشاشة بدور استثنائي، كما يجري التفاوض مع أسماء لامعة مثل سهير رمزي، سلوى خطاب، هالة صدقي، هالة فاخر وسلوى عثمان، بالإضافة إلى ظهور خاص لرموز فنية مثل صلاح عبدالله ورشوان توفيق.

كما يشارك في الفيلم الممثل اللبناني ربيع، الذي عاش لسنوات طويلة في باريس، واشتهر من خلال عدد من الأعمال المميزة منها مسلسل عن حياة الفنان إسماعيل ياسين، لتجمعه هذه التجربة الجديدة مع أسماء بارزة في عمل يُتوقع أن يحمل بصمة فنية مميزة.

واختتمت عايدة حديثها برسالة دعم: "الأسير مش مجرد فيلم، هو تجربة مختلفة، بتجمع مواهب عربية من مصر والجزائر ولبنان في لوحة واحدة. وعبد النور شخص مجتهد وبيسعى يثبت نفسه، وأنا واثقة إن العمل هيكون إضافة قوية للسينما."





نجاح عايدة رياض في "آخر رجل في العالم"

لم تقتصر إنجازات النجمة عايدة رياض على تحضيراتها لفيلم "الأسير"، فقد حققت مؤخرًا نجاحًا لافتًا من خلال مشاركتها في فيلم "آخر رجل في العالم"، الذي أثار ضجة واسعة عند عرضه لما يحمله من فكرة إنسانية جريئة ورسائل فلسفية عميقة عن الصراع من أجل البقاء.

وقدمت عايدة في هذا العمل دورًا مختلفًا تمامًا، حيث جسدت شخصية تحمل بُعدًا إنسانيًا شديد التعقيد، لتكشف عن قدراتها التمثيلية المتنوعة وقدرتها على ملامسة وجدان الجمهور. ونال أداؤها إشادة النقاد، الذين أكدوا أنها استطاعت أن توازن بين البعد النفسي للشخصية والجانب الدرامي المكثف للأحداث.

الفيلم اعتبره البعض نقطة تحول جديدة في مسيرة عايدة رياض الفنية، بعدما برهنت من خلاله أنها قادرة على مجاراة أي جيل من الفنانين، وأن حضورها على الشاشة يزداد ثراءً مع مرور الوقت.

عايدة علقت على هذا النجاح بقولها: "آخر رجل في العالم كان تجربة مميزة جدًا بالنسبة لي، حسيت إني بقدم حاجة للإنسانية مش بس للسينما. الجمهور تفاعل مع الدور بشكل كبير، وده أهم نجاح بالنسبة ليا."