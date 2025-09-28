فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس أسرار الشخصية الدرامية في مهرجان إيزيس

القاهرة - محمد ابراهيم -



احتضن مسرح الريحاني "سوكسيه" فعاليات مميزة ضمن الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة "دورة سميحة أيوب"، حيث أطل النجم فتحي عبدالوهاب في ماستر كلاس استثنائي جمعه بعدد كبير من الحضور والفنانين، من بينهم أشرف عبدالباقي، سالي سعيد، وبسمة ماهر، إلى جانب رئيسة المهرجان المخرجة عبير لطفي.

افتتح عبدالوهاب اللقاء بتوجيه شكره للفنان أشرف عبدالباقي على استضافته لهذه التجربة الفنية، مؤكداً أن مشاركة الكبار في دعم مهرجان إيزيس يعزز استمراريته ويمد الحركة المسرحية بروح جديدة،ومن ثم انطلق في حديث صريح حول جوهر التمثيل وكيفية الانتقال من أداء الشخصية إلى أن يصبح الممثل هو الشخصية ذاتها.

استعرض محطاته الفنية منذ بداياته، موضحاً أن مشاركته في صعيدي في الجامعة الأمريكية كانت مجرد تمثيل، بينما مع شخصية "حمزة الحناوي" في لمس أكتاف عاش التجربة بكيانه، وهو ما اعتبره فارقاً جوهرياً صنعه تراكم الخبرة الحياتية. وضرب مثالاً آخر بدوره في الحشاشين مؤكداً أنه تجسد فيه كلياً، ما جعل الجمهور يبحث عن شخصية "نظام الملك" التاريخية.

وأكد أن بناء الشخصية ينطلق من داخل الممثل نفسه، من مشاعره وخياله وتجربته، لتتشكل مع الوقت وتخرج للجمهور ككيان مستقل. كما أوضح أن المناهج التمثيلية تختلف بين ما يعتمد على الوجدان أو العقل، وأن طبيعة الدور هي التي تحدد اختيار المنهج.

وشدد عبدالوهاب على أن المخرج يظل العنصر الأهم في صياغة العمل، لأنه من يملك الرؤية الكاملة التي تجعل الممثل وسيلة لنقل روح النص للجمهور. كما لفت إلى ضرورة أن يكون الممثل مرناً وقادراً على التغيير مع تغير الزمن حتى يضمن الاستمرار.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الفن المصري، رغم تقلباته، سيظل في الصدارة بما يملكه من تاريخ مسرحي وسينمائي وموسيقي عريق يمتد لأكثر من قرن.