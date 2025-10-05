خاص| ابنة فيروز: "تكريم والدتي في مهرجان الإسكندرية السينمائي شرف كبير وأعتز بوجودي بينهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - كُرم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، النجمة الراحلة فيروز "الطفلة المعجزة"، أثناء حفل إفتتاح دورته الـ 41 والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، والذي أقيم الخميس الماضي 2 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.

تصريحات ابنة فيروز



كشفت إيمان ابنة النجمة فيروز خلال لقائها مع "دوت الخليج الفني" عن رأيها في المهرجان، قائلة: "الحقيقة، المهرجان مختلف ومُنظم بشكل جيد جدًا. ودائمًا يسعون إلى جعل كل شيء أكثر من ممتازة. أنا مسرورة أكثر بأن التنظيم كان أهم شيء في هذا المهرجان، لقد اختاروا نخبة متميزة من الفنانين والسينمائيين الذين تركوا بصمة في الفن ولديهم تاريخ يقدّمون فنًا هادفًا.

وتابعت: "الواحد اليوم وهو قاعد بيحضر التكريم بيعتز جدًا بأنه وسطهم، وحاسس أنهم فعلًا يستحقوا. وكما قال الأستاذ رياض الخولي، إنّه من الجميل أن يرى الفنان حب الناس وتقدير المجهود الذي عمله في مشواره، فهذا شيء مشرف جدًا لأي فنان أن يشوف التكريم بتاعه.

وأضافت: "بصراحة، أنا حاسة إنّ السنة دي المهرجان من أول الافتتاح حاسة بتميز، يكفي أنّ عدد المكرمين كبير جدًا اليوم."