فيلم كرتوني للأطفال من إنتاج k media عن نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة K Media، عن عمل يجمعها بشركة +DS، وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، لإنتاج فيلم كرتوني توعوي جديد للأطفال يحمل عنوان “ذِكرى النصر”، يجسّد ملحمة نصر أكتوبر المجيد بأسلوب مبسط وشيّق يتناسب مع عقول الأجيال الجديدة.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الشركتين على ترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني لدى الأطفال، من خلال استخدام الفن والإبداع كأدوات توعية فعّالة.

تفاصيل الفيلم

ويهدف الفيلم إلى تعريف الصغار بقصص البطولة والتضحية التي قدّمها رجال القوات المسلحة المصرية في حرب السادس من أكتوبر، وكيف كانت تضحياتهم سببًا في أن نحيا اليوم في أمان واستقرار.

كما يسعى العمل إلى غرس روح الانتماء من خلال قصة مستوحاة من التاريخ الحقيقي، تُبرز كيف حارب جيلٌ من أجل الوطن، وحافظ جيلٌ آخر عليه، ويسير الجيل الحالي في طريق البناء والعُمران.

وأكدت الشركتان أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية مشتركة تهدف إلى تقديم محتوى إبداعي يساهم في بناء وعي الأطفال بتاريخ وطنهم وهويتهم المصرية، وترسيخ الثوابت والقيم التي تربّت عليها الأجيال السابقة.

ومن المقرر أن يُطلق الفيلم خلال شهر أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، عبر مختلف المنصات الإعلامية، ليكون تجربة تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد.