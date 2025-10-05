عاجل:: بدء إذاعة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في هذا الموعـد على قنـاة دوت الخليج الجزائرية.. لا تفوتك أقوى الأحداث

القاهرة - محمد ابراهيم - يهتم الجمهور في الوطن العربي بالتعرف على موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع وأحداث الجزء الجديد، حيث تعتبر تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التي تمكنت بأن تتواجد ضمن قائمة الأكثر متابعة وبالاخص إن أحداثها تدور في إطار تاريخي مميز حول تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغول وكذلك مواجهته للعديد من التحديات والازمات مع أعدائه داخليا وخارجيا.

المؤسس عثمان الموسم السابع

من المنتظر بأن يشهد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الكثير من الأحداث الدرامية المشوقة والتي تتمثل أبرزها كما يلي:

صراعات قوية ما بين قبيلة الكاي والمغول.

كذلك زيادة الضغوطات على عثمان من أعدائه.

أيضا ظهور شخصيات جدد لأحداث الجزء الجديد.

يوجد عدد من الأزمات الغير متوقعة للتخلص من عثمان.

فيما أنه سيتم تسليم راية الحكم لأورخان بالأخص بعد وفاة أبيه.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء الجديد

فيما أنه يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الجديد عبر الشاشات الآتية:

يعرض المسلسل عبر قناة دوت الخليج الجزائرية يوم الخميس أسبوعيا في الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

كذلك يعرض عبر قناة اليرموك الأردنية ومنصة قصة عشق والتي تذاع باللغة العربية وفي نفس المواعيد.

تردد قناة ATV التركية

يمكن ضبط تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات وذلك لمتابعة أحداث المسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا ويكون ذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك: