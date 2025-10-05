عمرو الليثي: "حرب أكتوبر المجيدة سطرت حياة جديدة لكل المصريين"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة حلقة برنامج "أبواب الخير" على راديو مصر، إن شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات العظيم، والذي تحقق فيه أكبر وأهم وأعظم إنجاز في تاريخ المعارك الحربية، حيث سالت فيه الدماء الشريفة على أرض سيناء من أجل الحفاظ على ترابها".

أبرز تصريحات عمرو الليثي

وأضاف الليثي ان شهر إكتوبر سيظل يذكره، لأنه شهر الانتصارات والبطولات اللي صنعها رجال الجيش المصري في حرب أكتوبر 73، تلك الحرب التي لقنت العدو درس عمره.

وأعلنت للعالم كله إن مصر من المستحيل إنها تنكسر أو تقهر أو تنهزم أو تستسلم، وان حرب أكتوبر المجيدة هي التي سطرت حياة جديدة لكل المصريين بكل عزة وافتخار وسيخلدها التاريخ، بعد ما أصبحت حرب أكتوبر وسام فخر لكل مصري".

وتابع الليث وتم تحقيق معجزة حربية وقتالية بكل المقاييس، وستظل المؤرخين يتحدثون عنها على مر الزمان، وان حرب أكتوبر أكدت وما زالت تؤكد إن مصر لا تهزم".

وإن مصر عندها جنود بواسل دافعوا عنها بأرواحهم، وهي التي صنعت شهادة عزة وكرامة لكل مصري".

“حرب أكتوبر أثبتت إن قوة الشعب المصري في إيمانه بأن أرضه عظيمة وترابها لا يعوض”.

واختتم الليثي مقدمته بتوجيه التهنئة إلى جنود الجيش المصري العظيم وكل شعب مصر العظيم.