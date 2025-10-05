آمال ماهر تتألق في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 2025 وتعود لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاصيل حفل آمال ماهر في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 2025

في ليلة استثنائية أعادت سحر الطرب الأصيل، أبهرت النجمة آمال ماهر جمهورها في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، بعد غياب دام لسنوات. أطلت آمال بإطلالة راقية وصوت يحمل حنين الماضي، لتغني أشهر أغانيها مثل يا عيني عليا ورايح بيا فين، وتعيد للجمهور أجواء الكلاسيكيات بأداء مؤثر.

مشاركة النجوم في المهرجان

تُقام فعاليات المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين مثل مدحت صالح، وصابر الرباعي وغيرهم.



وتتضمن الدورة الجديدة حفلات متنوعة تجمع بين الأصالة والتجديد، وتُعد تحية خاصة لاسم أم كلثوم التي اختيرت "شخصية المهرجان" لهذا العام.

عودة قوية بعد غياب طويل

عودة آمال ماهر كانت بمثابة لحظة انتظار طال أمدها لمحبيها. عبّر جمهورها عبر وسائل التواصل عن فرحتهم الكبيرة بعودتها وصوتها العذب الذي يحمل الحنين والصدق. كما أعلنت النجمة عن قرب طرح ألبومها الجديد "حاجة غير" الذي يتضمن تعاونات مع كبار الشعراء والملحنين.

مهرجان الموسيقى العربية.. تاريخ من الأصالة والطرب

يُعد مهرجان الموسيقى العربية من أقدم وأهم الفعاليات الفنية في المنطقة، انطلق عام 1992 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي العربي ودعم المواهب الشابة، ويواصل حتى اليوم تقديم صورة مشرفة للفن المصري أمام العالم.

مهرجان الفن الأصيل

يُعد مهرجان الموسيقى العربية من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، إذ يهدف إلى الحفاظ على التراث الغنائي وتقديم فن راقٍ يليق بالموسيقى العربية الأصيلة، ليبقى منصة تجمع بين عبق الماضي وإبداع الحاضر.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، في ظل الشغف الكبير بعودة آمال ماهر إلى خشبة المسرح، بعد فترة غياب طويلة عن الفعاليات الرسمية.

ويأتي الحفل تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الذي يكرّم هذا العام كوكب الشرق أم كلثوم كشخصية الدورة، إلى جانب تكريم عدد من رموز الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

وتقود الفرقة الموسيقية في الحفل المايسترو تامر فيظي، مما يضمن حفلا فنيًا متكاملًا يجمع بين الأصالة وروح التجديد.

