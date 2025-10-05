"دعم المواهب الشابة" ورشة تصوير سينمائي في مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أُقيمت ورشة متخصصة في التصوير السينمائي أدارها مدير التصوير د. سمير فرج ود. حسين بكر، بحضور عدد كبير من طلاب معاهد السينما والمهتمين بصناعة الفيلم.

تناولت الورشة أحدث تقنيات التصوير وأساليب توظيف الصورة لخدمة الدراما البصرية، مع مناقشة مشاهد تطبيقية من أعمال سينمائية مميزة.

وأكد القائمان على الورشة أهمية الدمج بين الإبداع الفني والتطور التكنولوجي في صناعة الصورة السينمائية، مشيرَين إلى أن المخرج ومدير التصوير شريكان في صياغة لغة الفيلم البصرية.

تأتي هذه الورشة في إطار اهتمام المهرجان بدعم المواهب الشابة وإتاحة فرص التعلم والتطور لصناع السينما الجدد.