"عليكم واحد".. نجاح مدهش لتعاون جديد بين البنك الأهلي المصري ونقابة المهن التمثيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة مسرحية وفنية، ومجتمعية خاصة جدا تجسدت مساء أمس الأربعاء في مسرح وأروقة مركز الهناجر للفنون، الذي شهد عرض مسرحية "عليكم واحد" للمخرج عمرو قابيل، ليس فقط لأن العمل الذي عرض خارج نطاق التسابق بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، حظي بإعجاب جمهوره، وتصفيق حاد استمر لدقائق، بل لطبيعة الجمهور، وبسبب حضور نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان د. أشرف زكي، للعرض كاملا، وإلقاء كلمة أشاد فيها بالعمل وبصيغته الإنتاجية الخاصة جدًا.



جمهور العرض إضافة إلى الشباب الحريص على متابعة عروض المهرجان، ضم أيضا نخبة كبيرة من قيادات البنك الأهلي المصري الذي لم يكتفي بإنتاج العرض، وإنما دعم لسنوات "الحالة الفنية والمسرحية" من خلال فريق البنك المسرحي، الذي تطور عبر سنوات ليصبح رقما مهما في المعادلات الفنية، فضلا عن التعاون المستمر مع النقابة، ومهرجانها، مقدما مثلا رائعا في الدور الثقافي للمؤسسات الاقتصادية الوطنية.



دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كان حريصا خلال كلمته عقب العرض علي الإشادة بمستوي الفريق وتطوره.



وثمن دور البنك في تقديم ورعاية ودعم أحداث فنية وثقافية هي جزء من قوة مصر الناعمة، وامتداد لتاريخ طويل من التراث الفني، والرسوخ الثقافي في المنطقة العربية.



وتوقف د. أشرف زكي عند حرص إدارة البنك على استدامة النشاط الفني والثقافي، وليس الاكتفاء بتجربة أو مناسبة عابرة، مؤكدا أن دعم مؤسسات وطنية مثل البنك الأهلي المصري للموهوبين الشبان، وإتاحة الفرص لتقديم ألوان مختلفة من المسرح هو جزء من دور مجتمعي مهم يضطلع به البنك.