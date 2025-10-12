ياسر جلال بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: شرف كبير وفرصة لصوت الفنانين

القاهرة - محمد ابراهيم - علق النجم ياسر جلال على قرار تعيينه في مجلس الشيوخ قائلًا: "الحمد لله، يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ"، معبرًا عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للفن والثقافة والمبدعين في مصر.

تقدير الفن ودوره في البرلمان



وأضاف ياسر جلال عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرنى أن أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس".

وأكد أن وجود الفنانين في مجلس الشيوخ يمثل شرفًا كبيرًا وفرصة لضمان أن يكون للفن صوت مسموع في النقاشات الوطنية وليس مجرد متابعة من بعيد.

الفن جزء من هوية مصرية

وأشار ياسر جلال إلى أن الفن جزء من هوية الوطن، وأن دوره في البرلمان يجب أن يعكس هذه الحقيقة. مضيفًا: "أدعو الله أن أكون إضافة حقيقية، وأن أنجح في تمثيل الفن والفنانين على أفضل وجه داخل المجلس"، مؤكدًا حرصه على المساهمة في النقاشات الوطنية المتعلقة بمستقبل مصر.