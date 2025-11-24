جنات تنتهي من تصوير كليب "الليلة حلوة".. صور

القاهرة - محمد ابراهيم - "الليلة حلوة" دويتو مبهج يجمع جنات والحسن عادل ويطرح 27 ديسمبر

إنتهى كل من النجمة جنات والحسن عادل من تصوير كليب بعنوان الليلة حلوة، وهو من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع يوسف حسين.

صور من كواليس دويتو "الليلة حلوة" غناء جنات والحسن عادل

ويحمل الدويتو عدد من المفاجئات، كما يحمل طابع البهجة، ومن المقرر طرحه يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري على جميع منصات السوشيال ميديا.



اخر اعمال جنات

يذكر أن جنات طرحت ألبوم بعنوان "ألوم على مين" خلال الفترة الأخيرة، وضم عدة أغانى منها أغنية "ألوم على مين" كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "النص اللي يخص" كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "مبسوطين" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "يما قالولي" كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، وأغنية "أشيك واحدة" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "من الليلة" كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين، بالإضافة إلى 3 أغنيات أخرى.



وكان الحسن عادل قد فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم"