نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان يوسف عمر عن أحدث اعماله الفنية وذلك خلال حضوره فعاليات مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة الذي تحمل اسم الفنان يحيي الفخراني.

وقال يوسف عمر إنه يتجهز حاليا لتصوير فيلم فرقة الموت مع احمد عز، وحاليا لا يوجد اى اعمال حاليا في اشارك فيها للسباق الرمضاني، ومسلسل زمالك بولاق ليس لدي معلومات عنه حاليا.

ومن جانبه، كرم الفنان يوسف عمر في الدورة الثانية لمهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة، والذي تنطلق فعالياته اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 وتستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 جامعة عربية وأجنبية

وعبر يوسف عمر عن سعادته بالتكريم لثاني مرة في مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة، ووجه الشكر لجميع القائمين عن المهرجان.

أطلقت الجامعة البريطانية في مصر اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 الدورة الثانية لمهرجان أفلام الطلبة والتي تستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 جامعة عربية وأجنبية.

وشهد الحفل السلام الجمهوري والترحيب بالحضور وكلمه رئيس المهرجان عادل صالح، وايضا فيلم قصير يحتفل بمسيرة الفنان الكبير يحيي الفخراني الفنية،ثم تكريم الفنان الكبير يحيي الفخراني وتسلم الجائزة ابنه المخرج شادي الفخراني، ثم فيلم يحتفل بمسيرة الإعلامية سلمي الشماع ثم تكريمها، ثم اختتم الحفل بتكريم الفنان يوسف عمر.

سبق، وقال الدكتور عادل صالح عميد كلية الإتصال والإعلام ورئيس المهرجان: أن الدورة الثانية تشهد زيادة في عدد الجامعات المشاركة مما يؤكد أن المهرجان إكتسب سمعة دولية واسعة وأن عدد منذ دورته الأولي

وأضاف: أن المهرجان نجح في تحقيق تواجدا دوليا كبيرا تؤكده حجم الجامعات والدول وأيضا عدد الأفلام التي يصل عددها إلي نحو 1071 فيلما تمت تصفيتها عن طريق لجنة إختيار ضمت عدد من كبار النقاد وتوزيعها علي مسابقات المهرجان المختلفة

وتضم لجنان تحكيم الدورة الثانية عدد من السينمائيين الحاصلين علي جوائز دولية مثل المخرج مراد مصطفي الحاصل علي السعفة الذهبية عن فيلمه عيسي وشارك فيلمه الروائي الطويل عائشة لا تستطيع الطيران في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام وأيضا فنان المونتاج والمؤثرات الشهير عمرو عاكف ورائد فن الرسوم المتحركة عباس بن العباس منتج فيلم الفارس والأميرة أول فيلم رسوم عربي طويل والذي إستغرق تصويره أكثر من 20 عاما وغيرهم.