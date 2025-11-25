نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز. ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ١٤ من بطولة الدوري. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي