نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| روسيا تتهم إسرائيل بالسعي لاحتلال طويل الأمد لـ غزة ودعوات أممية لجدول زمني للانسحاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وخاصة بناء التحصينات والحواجز، تشير بوضوح إلى نية الاحتلال فرض سيطرة طويلة الأمد على القطاع.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، دعا نيبينزيا إلى تحديد جدول زمني ملزم لانسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية.

وأشار المندوب الروسي إلى أن إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور.

قلق روسي من تقارير عن دعم جماعات مسلحة

أعرب نيبينزيا عن قلق بلاده من تقارير تتحدث عن دعم تقدمه إسرائيل لجماعات مسلحة معادية لحركة حماس داخل غزة، معتبرًا أن هذه التحركات قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني.

مجلس الأمن يناقش الوضع في الشرق الأوسط

جاءت تصريحات المندوب الروسي خلال جلسة الإحاطة الشهرية المفتوحة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسط تزايد التوترات والتطورات السياسية والأمنية.

قرار دولي لإنشاء قوة للاستقرار في غزة

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن قرارًا تقدمت به الولايات المتحدة، ينص على تشكيل قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.

وقد صوّت لصالح القرار 13 عضوًا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

أبرز مهام القوة الدولية:

تأمين حدود غزة. حماية المدنيين. تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة. الإشراف على نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

وينص القرار على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة فور تسلّم القوة الدولية مهامها كاملة.

ترامب يترأس "مجلس السلام" الانتقالي

حسب نص القرار، سيتولى مجلس السلام الانتقالي — برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وصولًا إلى إعادة غزة لسلطة فلسطينية مُصلحة.

وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع تتضمن استبعاد حماس من حكم القطاع.

اتفاقيات وقف النار: من واشنطن إلى القاهرة والدوحة وأنقرة

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، كما شهد 13 أكتوبر توقيع إعلان مشترك لوقف النار شارك فيه كل من:

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهو إعلان يؤكد الشراكة الدولية في محاولة تثبيت الهدوء في القطاع وتهيئة الأجواء للحلول السياسية.