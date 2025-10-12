الرياض - كتبت رنا صلاح - احتفت الشاعرة والمؤلفة الأردنية سمر هنيدي بتكريمها بدرع المرأة الأردنية القوية خلال حفل "بدنا إياكي قوية"، في أجواء احتفالية جمعت بين الفخر والامتنان، بعد أن حقق تعاونها الأخير مع الفنان فضل شاكر في أغنية "كيفك ع فراقي" نجاحًا واسعًا وتصدّرت المشاهدات على المنصات الرقمية.

تكريم مؤلفة كيفك ع فراقي بدرع المرأة الأردنية القوية

ونشرت هنيدي عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام" صورًا ومقاطع من الاحتفال، وعبّرت عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة: "فخورة بتكريمي بدرع المرأة الأردنية القوية، ممتنة لكل التحديات اللي قوتني، ولكل امرأة بتلهمني، ولكل لحظة بتذكرني إن القوة هي الجمال الحقيقي".



وجاء التكريم تتويجًا لمسيرتها في الكتابة الشعرية، ولرحلتها التي تمزج بين الحس الإبداعي والقدرة على تجاوز الصعاب، لتصبح من الأصوات النسائية التي تلهم المرأة العربية في مجالات الأدب والفن. وحققت أغنية "كيفك ع فراقي"، التي كتبت كلماتها سمر هنيدي ولحنها الفنان وائل الشرقاوي، وغناها فضل شاكر بمشاركة نجله محمد فضل شاكر، أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر قناة فضل شاكر الرسمية على منصة "يوتيوب"، لتؤكد أن القصيدة التي كتبتها هنيدي بصدق الإحساس وجمال اللغة وجدت طريقها إلى قلوب الجمهور العربي.



وكشفت هنيدي في منشور سابق عن القصة التي جمعتها بفضل شاكر قبل نحو عشرين عامًا، حين كانت فتاة في التاسعة عشرة من عمرها تحمل دفترًا صغيرًا يفيض بالكلمات والأحلام. وقالت: "من عشرين سنة، كنت بنت عمرها 19، شايلة دفتر كلمات وقلب مليان أحلام.. صدفة جمعتني بفضل شاكر، وورجيته شي من كتاباتي. اللقاء ما كان طويل، لكنه ترك جواتي أمل كبير. ثاني يوم كلمني، وطلب أشتغل على كلمات لإله، ووعدني إنه يومًا ما رح يغني من كتابتي".

وأضافت: "يمكن هو نسي، بس أنا ما نسيت. كنت بنت عمرها 19، ومجرد هالكلمة خلتني أكمّل. اليوم، بعد 20 سنة، غنى من كلماتي من دون ما يعرف إنه وفى بوعد لبنت صغيرة الكتابة هي كل حياتها"